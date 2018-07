Neblina fecha aeroporto de Porto Alegre para pousos

Nenhum avião aterrissou no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, desde as 3h30 desta segunda-feira, 2. O terminal teve de ser fechado para pousos em razão da forte neblina e as decolagens ficaram suspensas por aproximadamente duas horas. Segundo a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), por volta das 9h30, sete partidas e oito pousos estavam atrasados. Quatro vôos foram cancelados. Na sexta-feira, a Infraero informou que pretende concluir nesta semana a substituição do equipamento ILS categoria 1 para o ILS categoria 2, a fim de reduzir os períodos de fechamento do aeroporto por questão do mau tempo. O ILS (Instrument Landing System) auxilia as aeronaves para o procedimento de pouso.