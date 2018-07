Neblina fecha aeroporto Salgado Filho, no RS O Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, ficou fechado na manhã de hoje em decorrência da forte neblina na região. As operações foram suspensas às 7h30. Com a melhora do tempo, houve a retomada das decolagens às 9h40 e das aterrissagens às 10h21. Desde de então, o terminal funciona com o auxílio de instrumentos. Até as 10h30, 1 partida havia sido cancelada e 2 atrasaram. Das chegadas, 2 acabaram suspensas e 1 atrasou. Para tentar reduzir os períodos de fechamento do aeroporto por questões do mau tempo, a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) anunciou neste mês a troca do ILS (Instrument Landing System) categoria 1 pelo categoria 2. O equipamento auxilia os aeronaves para o procedimento de pouso em condições de pouca visibilidade.