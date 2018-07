Neblina fecha Aeroporto Santos Dumont, no RJ

O Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio, está fechado desde as 6h20 desta quinta-feira, 26, em razão de uma forte neblina na região. O mau tempo também afetou o Aeroporto Galeão, na Ilha do Governador, que opera com o auxílio de instrumentos. No Santos Dumont, até as 9 horas, 1 dos 16 vôos programados atrasou mais de 30 minutos, o equivalente a 6,3% do total, e 2 acabaram cancelados (12,5%). O Galeão teve 8 atrasos (21,1%) e 7 cancelamentos (18,4%) em 38 vôos. Os aeroportos de Congonhas, na zona sul da capital paulista, e de Guarulhos, na Grande São Paulo, funcionavam normalmente. Em Congonhas, de 52 vôos, 8 partiram fora do horário previsto (15,4%) e 2 foram suspensos (3,8%). No terminal de Guarulhos, 14 dos 48 vôos atrasaram (29,2%). Não houve cancelamentos. No Aeroporto Presidente Juscelino Kubitschek, em Brasília, foram registrados atrasos em 3 dos 20 vôos (15%), mas nenhum cancelamento. O Salgado Filho, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, operava sem restrições e todos os 18 vôos previstos ocorreram sem problemas.