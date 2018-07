Neblina fecha aeroporto Santos Dumont para pousos

SÃO PAULO - O Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio de Janeiro, está fechado para pousos desde às 6h45 deste domingo devido à neblina na região.

Segundo informações da administração do aeroporto, cinco aeronaves que deveriam pousar no local foram transferidas para o Aeroporto Internacional Antonio Carlos Jobim, o Galeão. Ainda não há previsão para a situação ser normalizada.

As decolagens no Santos Dumont também foram prejudicadas na manhã deste domingo, segundo a administração do aeroporto. Os voos ficaram suspensos entre 8h e 10h47.