Neblina fecha Aeroporto Tancredo Neves por cinco horas O Aeroporto Tancredo Neves, em Belo Horizonte, ficou fechado hoje, por cerca de cinco horas, por conta da forte neblina que cobria a região. Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), o aeroporto suspendeu as operações de pousos e decolagens às 2h40 e reabriu o terminal às 7h35, com as operações sendo realizadas visualmente. Por conta do fechamento, sete voos foram cancelados e 14 sofreram atrasos, de um total de 28 voos programados para o período.