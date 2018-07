Neblina fecha aeroportos de Curitiba e Porto Alegre A baixa visibilidade provocada pela neblina que cobre pelo menos duas cidades da Região Sul do País deixou os aeroportos de Curitiba e Porto Alegre fechados hoje. Na capital paranaense, o Aeroporto Internacional Afonso Pena está fechado para pousos desde as 3h20. Já no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, as operações de pousos e decolagens estão suspensas desde as 0h55.