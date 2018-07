Neblina fecha aeroportos no PR e no RJ O Aeroporto Internacional Afonso Pena, em Curitiba, fechou para pousos às 5h30 e para decolagens às 8h nesta quarta-feira, 5. O motivo do fechamento dos terminais é a forte neblina na região do aeroporto, que às 8h45 seguia sem previsão para reabertura. Segundo informações da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), 13 voos já foram cancelados e outros quatro estão atrasados na capital paranaense.