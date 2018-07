Neblina fecha aeroportos no Sul e atrasa voos pelo País A neblina em alguns aeroportos do País na manhã deste domingo contribuiu para causar atrasos em 20,5% dos 547 voos domésticos programados para hoje. Segundo dados da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), havia 112 voos atrasados na atualização feita às 10 horas. Entre os principais aeroportos do Brasil, as condições de pouso e decolagem são consideradas normais.