Neblina fecha por 1h Aeroporto Salgado Filho, no RS O Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, ficou fechado por quase uma hora nesta manhã por conta da forte neblina que atingiu a região e prejudicou a visibilidade. Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), as decolagens ficaram suspensas entre 6h55 e 7h45 e as aterrissagens, das 6h55 às 8h15.