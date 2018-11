Neblina fecha Salgado Filho por quase 2h para pousos O Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, teve as operações de pouso suspensas por quase 2 horas - das 6h30 até as 8h27 deste sábado, dia 21. A forte neblina que encobria a região prejudicou a visibilidade. As decolagens foram realizadas normalmente.