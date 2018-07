Neblina fecha Santos Dumont e causa atrasos O Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio, fechou durante a manhã deste sábado, 28, por duas horas e quarenta minutos para decolagens e por cerca de 5 horas para pousos. O motivo foi uma forte neblina que cobriu a região do aeroporto. De acordo com balanço da Infraero, divulgado às 17h, 49,5% dos 107 voos programados apresentaram atrasos e 40,2% foram cancelados. Não ocorreram pousos entre as 6h e 10h e também entre as 10h22 e 11h04, quando a situação foi normalizada. As decolagens ficaram suspensas entre 6h e 8h40, segundo informações da assessoria de imprensa da Infraero. Por volta das 17h, dois voos estavam atrasados.