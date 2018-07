Neblina fecha Santos Dumont e restringe pousos em Cumbica

Em razão da nebulosidade que atinge a Grande São Paulo, pelo segundo dia consecutivo o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, Guarulhos, opera com restrições para pousos, o que causa atrasos nas decolagens, pois várias das aeronaves que pousariam em Cumbica seriam utilizadas em decolagens a partir de Guarulhos. No Rio de Janeiro, o Aeroporto Santos Dumont está fechado desde 6 horas para pousos de decolagens, também em decorrência do forte nevoeiro sobre a Baía da Guanabara. Os vôos estão sendo desviados para o Aeroporto Internacional do Galeão, que opera com o auxílio de instrumentos. O nevoeiro também fez com que a Capitania dos Portos suspendesse a saída de duas embarcações da linha Praça XV-Charistas. A barcas Rio Niterói operam com o auxílio de radares. Segundo a Infraero, cabe ao pilotos, independentemente do tamanho da aeronave e do vôos, se doméstico ou internacional, decidir se pousará por instrumentos ou não. Um vôo da Gol, que vinha de Salvador(BA) já foi alternado e pousou em Campinas(SP), no aeroporto de Viracopos. Outros dois vôos da mesma empresa não chegaram nem a decolar e aguardam nas cidades de origem, um em Manaus(AM) e outro em Aracaju(SE).