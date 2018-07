Neblina fecha Santos Dumont por quase meia hora O Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio de Janeiro, ficou fechado na manhã de hoje para operações de pouso por conta da neblina que atinge a capital fluminense, segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). As aeronaves foram impedidas de pousar no terminal das 7h35 até as 8 horas.