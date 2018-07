Neblina interrompe pousos no Aeroporto de Curitiba

Em São Paulo e no Rio de Janeiro, os terminais operavam normalmente nesta manhã. Em Guarulhos, as atividades eram realizadas com o auxílio de instrumentos. Duas das 33 partidas programadas foram canceladas e outras duas atrasaram.

No Aeroporto de Congonhas, também na capital paulista, as 19 partidas decolaram sem problemas. No Santos Dumont, dois dos 14 voos foram cancelados enquanto que no Tom Jobim (Galeão), ambos no Rio, três dos 15 voos foram cancelados. Em todo o País, das 431 partidas, 17 (3.9%) atrasaram e 20 (4.6%) foram canceladas.