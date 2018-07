Neblina prejudica operações de vôos em Cumbica Uma densa neblina cobre a cidade de São Paulo neste início de manhã de quinta-feira, o que já acarreta problemas no aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos. Desde as 3h30 desta madrugada, os pousos internacionais ocorrem com auxílio de instrumentos. Já os vôos domésticos estão sendo desviados para o aeroporto de Viracopos, em Campinas. As informações são da Rádio Jovem Pan de São Paulo. As decolagens ocorrem sem problemas, mas, segundo o site da Infraero, pelo menos seis vôos já foram cancelados, sendo quatro da companhia aérea Gol, dois deles com destino a Recife e os outros dois para Florianópolis e Salvador. Os outros dois cancelamentos são de aviões da empresa TAM e tinham como destino Porto Alegre e Brasília. No aeroporto de Congonhas, as operações só começam às 6h.