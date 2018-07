Neblina provoca cancelamento de 17 voos em BH

O terminal foi fechado às 5h55 e voltou a operar para decolagens por volta das 9h. Os pousos foram liberados pouco depois, mas o aeroporto operou na maior parte da manhã apenas por instrumentos. Às 12h, 24 voos ainda registravam atrasos, o que representa 35,3% do total previsto para o período.

A suspensão das operações fez com que grandes filas se formassem nos guichês de todas as companhias aéreas e no saguão do terminal. Os cancelamentos representaram 25% do total de operações programadas para a manhã e atingiram voos com origem em Curitiba (PR), Vitória (ES), Brasília (DF), Porto Algre (RS), Rio de Janeiro e São Paulo.