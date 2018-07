Neblina provoca operação especial na Imigrantes

A Ecovias bloqueou às 15 horas desta quarta-feira, 4, o km 32 da Rodovia dos Imigrantes, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, para a adoção da Operação Comboio. O motivo é a forte neblina na estrada. Na operação, viaturas da concessionária e da Polícia Militar Rodoviária escoltam cerca de 500 veículos até um ponto onde a visibilidade esteja melhor. Os grupos sairão da praça de pedágio a cada 30 minutos. Na Anchieta, a visibilidade não foi afetada. Nesta tarde, o Sistema Anchieta-Imigrantes apresentava tráfego normal e funcionava no esquema 5 por 5 - as pista sul das duas vias são utilizados por quem segue para a Baixada Santista, no litoral do Estado, e as norte de ambas recebem o tráfego do sentido capital.