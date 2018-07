Neblina restringe operações de pousos em Cumbica O Aeroporto Internacional Governador André Franco Montoro, em Cumbica, Guarulhos, na Grande SP, está aberto normalmente para decolagens, mas opera com restrições para pousos em virtude da forte neblina na região. Um vôo que vinha de Lima, no Peru, foi alternado para o Aeroporto de Viracopos, em Campinas, interior do Estado de São Paulo. Já o Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital, inicia suas operações às 6h.