Negada liberdade a babá suspeita de torturar criança

Segundo o juiz que decretou a prisão temporária da babá, os indícios de autoria e a materialidade estariam demonstrados por meio dos depoimentos prestados pelos pais da vítima, em sede policial, bem como pelas fotografias e pelo DVD incluídos no inquérito. Os pais da criança suspeitaram das agressões e instalaram câmeras no apartamento a fim de registrar o comportamento da babá. Ela foi levada para a Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) e autuada por tortura.