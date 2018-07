Negada liberdade provisória a sócio da boate Kiss

O decreto de prisão temporária embasou-se em fundamentos fáticos e jurídicos, principalmente no que diz respeito à necessidade da custódia para a investigação que se encontra em curso, destacou o juiz.

Ainda conforme destaca na decisão, o magistrado afirmou que a autoridade policial deverá fazer nova inquirição do demandante agora que já foram reunidos mais elementos para o aprimoramento do trabalho investigativo. Elissandro está hospitalizado em Cruz Alta. Com informações do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.