Negado habeas corpus a ex-secretário de Jandira-SP O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) negou hoje pedido de liminar em habeas corpus impetrado por Wanderley Lemes de Aquino, de 44 anos, ex-secretário municipal de Habitação de Jandira (SP), suspeito de envolvimento no assassinato do prefeito do município, Braz Paschoalin, executado a tiros no último dia 10.