Negado habeas corpus a sargento que atirou em jovem O plantão judiciário do Tribunal de Justiça do Rio negou hoje o pedido de habeas corpus ao sargento do Exército Ivanildo Ulisses Gervásio, acusado de atirar contra um homossexual, no ano passado.Segundo o TJ-RJ, a desembargadora Gilda Maria Dias Carrapatoso rejeitou a alegação dos advogados do réu de que o pedido de prisão não tem fundamentação suficiente para ser justificado. A prisão preventiva de Ivanildo foi decretada na última quarta-feira, 27, pelo 3º Tribunal do Júri da Capital.