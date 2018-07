Negado habeas-corpus a suposto membro do PCC A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) manteve na terça-feira, 7, prisão de Sidnei de Jesus Ribeiro, acusado de integrar a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). A detenção dele foi determinada pela 4ª Vara Criminal de Campinas, no interior do Estado, a pedido do Ministério Público paulista. Segundo o STF, a denúncia do MP alega que Ribeiro se juntou a outros indivíduos para traficar drogas, na forma de uma organização criminosa estruturada hierarquicamente. Ao negar o pedido de habeas-corpus, a relatora do caso, ministra Ellen Gracie, afirmou que "houve fundamentação idônea à manutenção da prisão". Para ela, "há elementos indicativos no sentido de que as atividades criminosas eram realizadas de modo reiterado, organizado e com alto poder ofensivo à ordem pública".