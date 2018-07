Negado recurso de Suzane von Richthofen sobre herança

Por unanimidade, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou na tarde desta terça-feira, 5, o recurso no qual Suzane Von Richthofen contestava a liberação da herança dos seus pais, Marísia e Manfred von Richthofen, apenas para seu irmão, Andreas. Segundo o STJ, o motivo foi a falta de documentos. O relator do caso era o ministro Fernando Gonçalves. Suzane cumpre pena de 39 anos de prisão pelo assassinato dos seus pais, em outubro de 2002. Seu ex-namorado Daniel e o irmão dele, Cristian Cravinhos, também participaram do crime. Marísia e Manfred von Richthofen foram mortos a golpes de barra de ferro, na casa em que a família vivia.