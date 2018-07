Negociação da Grécia e parceiros da UE será dura e acordo não é certo, avalia autoridade grega

As negociações entre a Grécia e os parceiros europeus durante encontro do Eurogrup, na segunda-feira, vão ser duras e não é certo que se chegará a um acordo, disse um representante do governo grego neste domingo.

"A negociação vai ser difícil. De qualquer forma, não é certo que haverá ... um acordo no (encontro do) Eurogroup", disse o integrante do governo. "Ninguém, é claro, pode prejulgar o resultado."

(Reportagem de Renee Maltezou)