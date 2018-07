Negociação evita paralisação de PMs no Pará Líderes da Polícia Militar (PM) e do Corpo de Bombeiros do Pará chegaram a um acordo com o governo do Estado na noite de ontem e interromperam o estado de greve. A reunião durou mais de 10 horas e contou também com a presença de representantes da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, e das associações dos militares do Pará. Durante a conversa, muitos agentes paralisaram as atividades.