A ocorrência, no entanto, não encerrou o movimento dos trabalhadores. Na noite desta quarta-feira, metroviários ainda decidiam se parariam ou não. A categoria estava reunida, em assembleia, até as 20 horas na sede do sindicato, no Tatuapé, zona leste, para votar o indicativo de greve, em rejeição à proposta salarial oferecida pelo Metrô. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.