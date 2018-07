Negociações entre interessados no trem-bala estão na reta final As negociações entre as empresas interessadas em disputar o projeto do trem-bala Campinas-São Paulo-Rio de Janeiro estão na reta final, mas, faltando pouco mais de um mês para o leilão, ainda não há consórcios fechados, revelaram duas fontes que acompanham de perto as conversas.