Negociações para compra da Dell estão perto da conclusão--fonte

As discussões entre a Dell e um consórcio liderado por seu fundador e presidente-executivo, Michael Dell, para fechar o capital da companhia estavam em fase final nesta segunda-feira, de acordo com uma fonte a par do assunto.

A conclusão é esperada em breve, disse a fonte, alertando que um acordo final ainda não foi elaborado e as negociações ainda podem cair por terra.

A ação da Dell caía 2,45 por cento para 13,29 dólares às 17h31, no horário de Brasília.

A Microsoft, que fornece seu software Windows para computadores da Dell e também é parte do consórcio de investimentos, deve investir cerca de 2 bilhões de dólares na operação, enquanto a companhia de private equity Silver Lake deve entrar com por volta de 1 bilhão de dólares, disse a fonte.

Michael Dell deve usar sua fatia de aproximadamente 16 por cento na companhia e seus próprios recursos para ter controle da companhia, acrescentou a fonte.

A Dell e a Silver Lake se recusaram a comentar e a Microsoft não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

A faixa de 13,50 dólares a 13,75 dólares por ação que é atualmente discutida equivale a valor total de entre 23,5 bilhões de dólares e 23,9 bilhões de dólares para a Dell.

O preço de 13,75 dólares por ação representa um prêmio de cerca de 23 por cento sobre a média de preço do papel da Dell, de 11 dólares por ação, antes da divulgação das negociações sobre o acordo, e é bem menor do que os 17,61 dólares a que eram negociados os papéis há um ano.

A Dell tem perdido gradualmente fatia de mercado para rivais como a Lenovo e está enfrentando dificuldades para reacender o crescimento, apesar dos esforços de Michael Dell nos cinco anos desde que ele recuperou o controle da companhia que fundou em 1984, após um breve hiato em que a sorte da empresa minguou rapidamente.

Qualquer acordo negociado por Michael Dell exigiria a aprovação da maioria dos acionistas. Transações que envolvem a participação considerável de um fundador que também é presidente-executivo da companhia também devem ser alvo de escrutínio adicional sobre se o Conselho cumpriu suas obrigações fiduciárias.

A Dell formou um comitê especial para analisar quaisquer possíveis acordos, disseram várias fontes com conhecimento do assunto à Reuters mais cedo.