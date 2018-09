Negócios Summary

Confiança dos investidores alemães cai em março

MANNHEIM, Alemanha (Reuters) - A confiança dos analistas e dos investidores da Alemanha inesperadamente diminuiu em março, mostrou uma pesquisa do instituto econômico ZEW nesta terça-feira. O índice caiu para 14,1, comparado a 15,7 em fevereiro. Analistas consultados pela Reuters esperavam estabilidade.

Crise nuclear no Japão dispara onda de vendas na Ásia

SEUL (Reuters) - Ações e outros ativos de risco desde o dólar australianos até commodities como cobre e petróleo despencaram nesta terça-feira, enquanto ativos considerados mais seguros como Treasuries dispararam com a piora da crise nuclear do Japão. O aumento nos níveis de radiação em uma usina no nordeste do país atingida pelo tremor gerou uma enorme venda de ações japonesas e criou efeitos de pânico com estocagem de alimentos e outros suprimentos em Tóquio.

Zona do euro vê emprego aumentar no 4o tri de 2010

BRUXELAS (Reuters) - O emprego na zona do euro melhorou durante o quarto trimestre de 2010 após a estabilização dos três meses anteriores, mostraram dados nesta terça-feira. Os números destacam, porém, uma clara divergência entre os mercados de trabalho das economias mais fortes e mais fracas do bloco.

Vale e DNPM se reúnem semana que vem para tratar de royalties

BRASÍLIA (Reuters) - Diretores jurídicos da Vale e do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) vão se reunir na próxima semana para discutir uma solução para o pagamento dos royalties da mineração, informou o ministro de Minas e Energia, Edison Lobão. De um lado o governo, por meio do DNPM, cobra uma dívida de cerca de 5 bilhões de reais junto à empresa, que nega ser este o montante.

Usiminas dispara mais de 9% e ajuda a sustentar Bovespa

SÃO PAULO (Reuters) - A alta das ações de siderúrgicas sustentou a bolsa brasileira nesta segunda-feira, mesmo com a queda das principais ações nos Estados Unidos. O Ibovespa subiu 0,73 por cento, a 67.169 pontos. O giro financeiro do pregão foi de 5,04 bilhões de reais.

Chuva afeta transporte até Paranaguá; pode faltar grão no porto

SÃO PAULO/BRASÍLIA (Reuters) - Caminhões carregados de grãos prontos para partir com destino ao porto de Paranaguá (PR) estão sendo orientados a ficar no ponto de origem, esperando até que problemas decorrentes das chuvas na rodovia BR-277 sejam resolvidos, ou até que se tenha uma avaliação melhor das condições da estrada. O tráfego de caminhões na rodovia de acesso a Paranaguá, o segundo porto do país para grãos, ocorre com restrições devido aos problemas estruturais em pontes afetadas por fortes chuvas no final de semana.

Batistas, do JBS, agora pensam grande também em bancos

SÃO PAULO (Reuters) - Após 37 aquisições em 20 anos feitas pelo JBS, a família Batista, dona da holding J&F controladora da empresa de carnes, aspira crescer no setor bancário do Brasil com o mesmo ímpeto que levou a principal companhia do grupo a ser a maior do setor de proteína animal no mundo. Segundo Joesley Batista, presidente da J&F (siglas de José e Flora, fundadores do JBS e pai e mãe dos principais executivos do grupo), o acordo com o Banco Matone anunciado nesta segunda-feira é uma mostra dos planos da holding na área financeira.

Japão pesa sobre Wall St mas pessimismo pode diminuir

NOVA YORK (Reuters) - As bolsas de valores dos Estados Unidos fecharam em queda nesta segunda-feira, reagindo ao devastador terremoto que atingiu o Japão. No entanto, espera-se que o impacto negativo de setores como o de energia nuclear sobre o mercado como um todo tenha curta duração. O índice Dow Jones, referência da bolsa de Nova York, recuou 0,43 por cento, para 11.993 pontos. O termômetro de tecnologia Nasdaq caiu 0,54 por cento, para 2.700 pontos. O índice Standard & Poor's 500 perdeu 0,60 por cento, para 1.296 pontos.

BG Group vai investir US$ 30 bi no Brasil

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente mundial do Conselho de Administração do BG Group, Robert Wilson, anunciou nesta segunda-feira, após se reunir com a presidente Dilma Rousseff, que pretende investir 30 bilhões de dólares até o final da década no Brasil. Segundo ele, desde que chegou ao Brasil, em 1994, o BG Group já investiu cerca de 5 bilhões de dólares. Parte dos novos investimentos serão usados para instalação de um centro tecnológico mundial no Brasil.