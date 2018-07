Negócios Summary

Mantega descarta superaquecimento e bolha de crédito

SÃO PAULO, 25 de julho (Reuters) - O ministro da Fazenda, Guido Mantega, avaliou nesta segunda-feira que não há superaquecimento da economia brasileira nem bolha no setor imobiliário. Ele também disse que o crescimento da inadimplência está dentro de patamares razoáveis.

Mercado eleva cenário de inflação em 2012 a 5,28%

SÃO PAULO, 25 de julho (Reuters) - O mercado financeiro elevou suas previsões para a inflação em 2012 e nos 12 meses à frente, segundo o relatório Focus divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira. A expectativa para a alta do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) deste ano permaneceu em 6,31 por cento, enquanto a de 2012 subiu de 5,20 para 5,28 por cento.

Moody's rebaixa Grécia, alerta que default é quase certo

SYDNEY/ATENAS (Reuters) - A agência de classificação Moody's reduziu a nota de dívida da Grécia em três graus nesta segunda-feira, para "Ca", apenas um grau acima do default, dizendo que um novo pacote de resgate é um precedente negativo para os credores de outros países endividados. Na semana passada, a zona do euro chegou a um acordo para um novo pacote para a Grécia.

Parlamento japonês aprova US$25 bi para reconstrução do país

TÓQUIO, 25 de julho (Reuters) - O Parlamento do Japão aprovou nesta segunda-feira um Orçamento extra de 2 trilhões de ienes (25 bilhões de dólares) em obras após o terremoto de março, abrindo caminho para que gastos maiores com reconstrução envolvam novos financiamentos e aumentos de impostos. O primeiro-ministro, Naoto Kan, sob pressão devido à sua postura diante da crise nuclear provocada pelo terremoto e tsunami de 11 de março, tem citado a aprovação de um Orçamento extra e dois outros importantes projetos como condições para manter a promessa de renunciar.

EDF não aumentará participação na Areva, diz ministro francês

PARIS (REUTERS) - A empresa francesa do setor elétrico EDF não pretende aumentar a participação na empresa fabricante de reatores nucleares Areva, afirmou o ministro da Indústria francês, Eric Benson, nesta segunda-feira. "Aumentar a participação da EDF na Areva no está na nossa agenda", disse Benson a jornalistas durante uma visita a uma planta nuclear.

IPC-S arrefece queda a 0,11% na 3a prévia de julho--FGV

SÃO PAULO, 25 de julho (Reuters) - O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) recuou 0,11 por cento na terceira leitura de julho, após recuar 0,13 por cento na segunda, informou a Fundação Getúlio Vargas (FGV) nesta segunda-feira. Os custos do grupo Alimentação recuaram 0,88 por cento agora, ante baixa anterior de 0,94 por cento.

Parlamentares dos EUA ainda estão divididos sobre dívida

WASHINGTON, 25 de julho (Reuters) - O Congresso dos Estados Unidos ainda está fortemente dividido em busca de planos orçamentários nesta segunda-feira, e parece improvável que os projetos consigam amplo apoio, o que aproximava os EUA de um rebaixamento do rating e de um default da dívida que poderia causar ondas de choque nos mercados globais. Com o prazo final --2 de agosto-- a pouco mais de uma semana, os parlamentares têm firmemente rejeitado compromissos e conversas que mais uma vez fracassaram no final de semana. Democratas e republicanos estão em lados diferentes trabalhando em duas próprias propostas.

Embraer escolhe consórcio IAE como fornecedor de motor do KC-390

SÃO PAULO (Reuters) - A Embraer Defesa e Segurança anunciou nesta segunda-feira que o cargueiro militar KC-390, que está sendo desenvolvido pela companhia, utilizará o motor V2500-E5, fabricado pelo consórcio International Aero Engines AG (IAE). O consórcio multinacional IAE é composto por Pratt & Whitney, Rolls-Royce, Japanese Aero Engine Corporation e MTU Aero Engines; e já entregou 5.500 motores V2500 para 190 clientes em 70 países.

Governo divulgará detalhes de encontros com empresas de Murdoch

LONDRES (Reuters) - Ministros da coalizão do governo britânico, criticados por terem relações muito próximas com o escândalo da News Corp, do magnata Rupert Murdoch, enfrentarão novo escrutínio esta semana quando detalhes de seus encontros com os dirigentes da empresa forem publicados. O executivo da News Corp James Murdoch, filho do dono do império de mídia, também está sob pressão por seu papel no escândalo de escutas telefônicas que atingiu as empresas de Murdoch e pode pôr em risco sua posição na corporação.