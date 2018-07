Negócios Summary

Brasil "muito provavelmente" escolherá caça Rafale--fontes

SÃO PAULO, 13 Fev (Reuters) - O Brasil "muito provavelmente" escolherá o caça militar francês Rafale para modernizar a Força Aérea, disseram fontes do governo, uma decisão que garantiria um dos contratos de defesa mais cobiçados dos mercados emergentes para um avião cujo futuro estava em dúvida apenas duas semanas atrás. A presidente Dilma Rousseff e os conselheiros dela acreditam que a proposta da Dassault Aviation para vender pelo menos 36 Rafales tem os melhores termos entre as três ofertas finalistas, disseram à Reuters fontes sob condição de anonimato.

Nova presidente da Petrobras fala em continuidade durante posse

RIO DE JANEIRO, 13 Fev (Reuters) - A nova presidente da Petrobras, Maria das Graças Foster, disse nesta segunda-feira em discurso na cerimônia de posse que sua administração deverá manter as principais diretrizes da gestão anterior. "Minha gestão à frente da Petrobras será de continuidade, temos um plano de negócios em vigor, o plano 2011-2015, cujas metas são claras, precisas. Sabemos para aonde vamos, como vamos e quando vamos chegar", disse a executiva.

Controle argentino de importações pouco impactou Brasil--Fiesp

SAO PAULO, 13 Fev (Reuters) - Os controles de importação introduzidos pela Argentina neste mês trouxeram até agora um impacto moderado para as exportações do Brasil, disse nesta segunda-feira o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, minimizando a tensão comercial entre os dois maiores sócios do Mercosul. Skaf não forneceu cifras para ilustrar o comportamento das exportações brasileiras após a decisão da Argentina de exigir, desde 1o de fevereiro, licenças antecipadas de importação, a fim de proteger o superávit comercial.

Dilma diz que manterá conteúdo local em compras da Petrobras

RIO DE JANEIRO, 13 Fev (Reuters) - A presidente Dilma Rousseff disse nesta segunda-feira que seu governo não abrirá mão da obrigatoriedade de um percentual local nas compras feitas pela Petrobras. A declaração foi dada na cerimônia de posse da nova presidente da estatal, Maria das Graças Foster.

Balança comercial tem primeiro superávit acumulado no ano

SÃO PAULO, 13 Fev (Reuters) - A balança comercial registrou superávit de 1,155 bilhão de dólares na segunda semana de fevereiro, informou o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio nesta segunda-feira. Com esse desempenho, o país passou a acumular superávit pela primeira vez no ano, de 59 milhões de dólares, sendo que até a semana anterior, havia déficit de 1,095 bilhão de dólares. O saldo da semana passada resultou de exportações de 5,087 bilhões de dólares e importações de 3,932 bilhões de dólares. No mês, as exportações alcançaram 7,691 bilhões de dólares e as importações, 6,340 bilhões de dólares, com saldo positivo de 1,351 bilhão de dólares.

Morgan Stanley indica overweight para Gol; ação sobe mais de 8%

SÃO PAULO (Reuters) - O Morgan Stanley retomou a cobertura de Gol com indicação "overweight" (quando espera-se um desempenho acima da média do mercado) para os recibos de ações (ADRs) da empresa e preço-alvo de 10 dólares. Na Bovespa, as ações repercutiam positivamente o relatório do banco de investimentos, com ganhos de 8,56 por cento, a 13,44 reais, às 17h16.

FOCUS-Mercado corta estimativa para Selic e PIB em 2013

SÃO PAULO, 13 Fev (Reuters) - O mercado financeiro cortou suas estimativas para a Selic e o crescimento da economia no próximo ano, de acordo com o relatório Focus do Banco Central divulgado nesta segunda-feira, mas manteve as estimativas para o IPCA neste ano, no próximo e em 12 meses, bem como a previsão para o juro básico no final de 2012. Os economistas consultados pelo BC esperam que a Selic termine o próximo ano em 10,50 por cento ao ano, ante 10,75 por cento na semana anterior. A perspectiva para o final de 2012 permaneceu em 9,50 por cento pela nona semana seguida, de acordo com a mediana das previsões.

Seca ajuda colheita de soja, mas deve causar mais perdas-AgRural

SÃO PAULO, 13 Fev (Reuters) - O tempo seco da última semana favoreceu os trabalhos de colheita de soja nas principais regiões produtoras do Brasil, mas o volume insuficiente de chuvas para as lavouras ainda em desenvolvimento no Rio Grande do Sul deve causar mais perdas, avaliou a consultoria AgRural nesta segunda-feira. "Com certeza vamos reduzir a estimativa para o Rio Grande do Sul. O Estado ainda estava com uma produtividade relativamente alta, de 40 sacas por hectare, na nossa estimativa de janeiro, porque se ainda chovesse a safra do Rio Grande do Sul poderia ser razoável. Mas não ocorreu, então deve haver mais queda", disse a analista Daniele Siqueira em entrevista.

Índia quer direcionar exportação de minério por agência estatal

NOVA DHÉLI, 13 Fev (Reuters) - A Índia está considerando planos para canalizar vendas de minério de ferro através de uma empresa, na última de diversas medidas visadas para frear a mineração ilegal

Ele ressalvou, porém, que até agora a moeda dos EUA tem se mantido acima daquele patamar, ainda que com a ajuda das intervenções do BC. "As nossas importações também diminuíram", observou.

A balança comercial brasileira passou a acumular superávit pela primeira vez no ano, de 59 milhões de dólares, informou o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio nesta segunda-feira. O saldo foi obtido graças ao superávit de 1,155 bilhão na segunda semana de fevereiro. Até a semana anterior, havia déficit de 1,095 bilhão de dólares.

