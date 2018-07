Negromonte irá a comissão do Senado para explicar denúncias O ministro das Cidades, Mário Negromonte, participará na quinta-feira da semana que vem de audiência na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle do Senado para explicar denúncias de irregularidades, afirmou nesta quarta-feira a assessoria do presidente da comissão, Rodrigo Rollemberg (PSB-DF).