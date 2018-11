Negromonte pede demissão e líder do PP assume Cidades

Esta é a segunda mudança feita por Dilma em seu ministério neste ano. Em janeiro, devido à saída de Fernando Haddad para disputar a prefeitura de São Paulo pelo PT, o Ministério da Educação foi ocupado por Aloizio Mercadante, que deixou a pasta de Ciência e Tecnologia, dando lugar a Marco Antônio Raupp, que presidia a Agência Espacial Brasileira.

Negromonte, que é do PP como seu sucessor, é o sétimo ministro a deixar o governo Dilma após ter o nome envolvido em denúncias de irregularidades. A gestão dele frente à pasta também era considerada ruim por Dilma, segundo disseram fontes à Reuters.

A saída de Negromonte do governo já era dada como certa havia semanas e foi formalizada após uma reunião de 15 minutos com a presidente nesta tarde, no qual ele apresentou sua carta de demissão.

Logo depois, Ribeiro esteve com Dilma, em outro rápido encontro, no qual o deputado aceitou o convite. A posse do novo ministro ainda não tem data marcada.

Ribeiro, de 42 anos, é administrador e está em seu primeiro mandato como deputado federal. Antes, foi deputado estadual por duas vezes. Foi também secretário de Agricultura, Irrigação e Abastecimento da Paraíba entre 1998 e 2002, e de Ciência e Tecnologia, Recursos Hídricos e Meio Ambiente do Estado entre 2008 e 2009.

Outras mudanças no primeiro escalão devem ser anunciadas por Dilma: no Ministério do Trabalho, ocupado pelo secretário-executivo Paulo Roberto Pinto desde a demissão de Carlos Lupi (PDT), em dezembro, e na Secretaria de Políticas para as Mulheres, cuja titular, Iriny Lopes (PT-ES), deve ser candidata à prefeitura de Vitória.

(Reportagem de Hugo Bachega)