Neguinho da Beija-Flor casa-se no 1º recuo da bateria Foi realizado hoje o casamento do intérprete do samba-enredo da Beija-Flor, Neguinho da Beija-Flor, com Elaine Reis, no primeiro recuo de bateria. Embora tenha confirmado presença, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não foi um dos padrinhos. Tampouco o cantor e compositor Roberto Carlos. Lula e Roberto Carlos estão na Avenida Marquês de Sapucaí, mas não foram ao local. Neguinho da Beija-Flor casou-se com uma bata branca com muitos brilhos e Elaine vestia um vestido branco de frente única brilhante e decotado. A filha do casal, Luisa Flor, de 5 meses, estava no colo de um dos parentes. Os dois estavam exultantes. "Estou superfeliz, superbem", declarou Neguinho, referindo-se ao câncer de intestino que retirou em cirurgia em 2008. O público ensaiou uma vaia no fim do casamento, por causa do atraso provocado por Neguinho da beija-flor e Elaine no começo do desfile.