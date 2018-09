Nelore Fest comemora 15 anos de ranking Já estão disponíveis os convites para a 9ª Nelore Fest, que será realizada no dia 15 de dezembro, em São Paulo (SP). Este ano, além da entrega dos troféus aos campeões do Ranking Nacional Nelore 2007/2008, a Nelore do Brasil comemorará os 15 anos do campeonato. Serão premiados também os campeões do Circuito Boi Verde de Julgamento de Carcaças. Tel. (0--11) 3293-8900.