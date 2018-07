Nelore-mocho será destaque na Feicorte

O nelore-mocho será o destaque do nelore durante a 14ª Feira Internacional da Cadeia Produtiva da Carne (Feicorte), entre os dias 17 e 21, no Centro de Exposições Imigrantes, em São Paulo (SP). Os criadores preparam novidades para o evento, para integrar os adeptos do nelore-mocho e atrair mais criadores. Para estimular a empreitada, o presidente da Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB), Vilemondes Garcia, tem enviado convites aos associados criadores de mocho para que eles visitem a Feicorte ''e tragam o maior número possível de animais à mostra, para realizarmos a maior mostra da raça este ano'', diz Garcia. Além disso, em data e horários ainda a serem anunciados, os criadores de nelore-mocho vão se reunir com o presidente da ACNB, na própria Feicorte, para debater o incremento dos criatórios no País. Outra iniciativa, conforme informa o pecuarista Carlos Viacava, presidente do Clube do Mocho, abrigado pela ACNB, será o ''Bezerro do Criador''. É o julgamento de bezerros de 14 a 24 meses feito pelos próprios criadores. ''Os criadores colocarão seus bezerros em pista e eles mesmos julgarão os animais'', diz Viacava. ''Não é uma disputa ranqueada. É só uma forma de estimular e integrar os criadores.'' OBRIGATÓRIA Outra informação importante para os criadores de nelore-mocho é que a Feicorte será a mostra regional obrigatória, que contará pontos para o Ranking Nacional da ACNB. Conforme explica a gerente do Ranking, Daniella Sanches Rapello, os criadores de nelore (tanto mocho quanto padrão) devem, obrigatoriamente, participar de uma exposição pecuária em seus respectivos Estados, que conta pontos para o ranking e é chamada de exposição regional. ''Na pontuação final, consideram-se os quatro melhores resultados do pecuarista, mais a exposição regional obrigatória e a Expoinel, em Uberaba'', diz Daniella. No caso do nelore-mocho, a Feicorte foi escolhida como regional obrigatória. Para o nelore, os criatórios paulistas terão a obrigatória na 49º Exposição Agropecuária de Araçatuba, de 4 a 13 de julho. Viacava conta que a confirmação da Feicorte como regional obrigatória do mocho partiu de um pedido dos criadores à ACNB, ''por vários motivos'', diz. ''A Feicorte é um lugar muito interessante para o nelore-mocho, porque a mostra abriga criadores de várias outras raças que podem se interessar pelo nelore'', diz. ''Além disso, a capital paulista é um pólo de atração de negócios.'' Ainda segundo Viacava, a intenção é, no futuro, fixar a Feicorte como regional obrigatória para o nelore-mocho, para que ela vire referência para a raça, ''assim como a Expoinel se firmou como referência de sucesso para a raça nelore em geral'', diz. ''A Feicorte pode se transformar num importante pólo para negociar genética de nelore-mocho, principalmente em leilões.'' Esta seção, que tem por objetivo fomentar a raça nelore, resulta de parceria entre o Suplemento Agrícola e a Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB)