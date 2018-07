Nelsinho se livra e Briatore é banido

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) fez ontem o que se esperava dela: salvar tanto quanto possível a imagem da Fórmula 1 sem comprometer seu futuro financeiro. Dessa maneira, Flávio Briatore e Pat Symonds levaram a pior por induzir o piloto brasileiro Nelsinho Piquet a bater seu Renault no Grande Prêmio de Cingapura de 2008, para permitir a vitória do companheiro de equipe, o espanhol Fernando Alonso. O italiano foi banido do automobilismo e o inglês pegou cinco anos de suspensão, anunciou o Conselho Mundial de Esporte a Motor, em Paris.

Nelsinho, que denunciou toda a farsa após ser demitido da Renault, ganhou a imunidade por colaborar com as investigações e não foi punido por sua infração. Pediu desculpas e espera ter uma nova chance no futuro. Como não houve evidência de que fez parte da farsa, Alonso foi inocentado.

A Renault foi punida de maneira apenas simbólica. O Conselho determinou a suspensão de dois anos pelo incidente, mas a pena só será posta em prática se a equipe cometer outra infração. A exclusão da equipe foi evitada porque a escuderia teria colaborado com as investigações, apontado e demitido os culpados, além de a montadora francesa ter se comprometido a fazer uma "contribuição significativa para os projetos de segurança da FIA".

Segundo o presidente da Renault F-1, Bernard Rey, durante a audiência a equipe se desculpou pelo episódio. "Tomamos a responsabilidade total pelo incidente e esperamos poder viver melhores dias no futuro." O ministro da Indústria da França, Christian Estrosi, classificou a decisão como " boa notícia."

O Conselho tomou todas as precauções para não deixar Briatore continuar no automobilismo. O ex-manager da Renault não poderá fazer parte de evento, copa , troféu, desafio ou competição de esporte a motor, não poderá administrar times ou entidades, além de ter entrada proibida em áreas sob jurisdição da FIA. Nenhum piloto sob contrato com o italiano ou qualquer empresa ligada a ele poderá adquirir a superlicença, necessária para competir na Fórmula 1. O Conselho Mundial justificou a decisão alegando que, mesmo com as evidências, Briatore não assumiu a culpa. Symonds teve pena mais branda por ter confessado.

A situação de Briatore também pode se complicar fora das pistas. O italiano pode ser banido do futebol inglês - é sócio do time Queens Park Rangers. Pelas regras do futebol britânico, um dirigente pode ser banido se não mostrar conduta apropriada para conduzir um clube. O presidente da FIA, Max Mosley, tripudiou sobre o antigo desafeto. "Arrancamos as ervas daninhas."