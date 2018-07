Nelsinho vai tentar vaga nas pistas dos EUA

"Por causa disso (o acidente deliberado para ajudar a Renault a vencer) será complicado (receber um convite). Há quem pense ser possível ocorrer de novo, mas aquele foi um momento único e do qual tirei grandes lições", falou Nelsinho. "Quem sabe eu vou para os Estados Unidos, ficar um ano por lá, até tudo se acalmar." Comentou, ainda, ter conversado com representantes de algumas equipes. Seu provável destino seria a Fórmula Indy. Em 1992, seu pai, Nelson Piquet, aceitou o desafio de disputar as 500 Milhas de Indianápolis, mas naquela edição não correu por sofrer sério acidente nos treinos.

Nelsinho teve, no entanto, três boas notícias nesta semana. A primeira veio do advogado da Renault, Ali Malek, que retirou a pedido da montadora a ação criminal impetrada na Justiça francesa contra ele e seu pai, por supostamente chantagear a equipe e seu diretor, Flavio Briatore. E Nelsinho pode da mesma forma comemorar o iminente rompimento contratual com Briatore, diante da pena imposta ao dirigente no julgamento de Paris, segunda-feira: banido do automobilismo.

O filho de Nelson Piquet ganhou apoio do atual campeão do mundo, Lewis Hamilton, da McLaren, seu adversário na luta pelo título da GP2, em 2006. "Ele é jovem, construiu uma bela carreira até agora, acredito que terá novas oportunidades no futuro; desejo-lhe o melhor." Hamilton sentou no banco dos réus, este ano, ao mentir para os comissários do GP da Austrália. Afirmou não ter deixado Jarno Trulli, da Toyota, ultrapassá-lo, com o safety car na pista, para que a direção de prova punisse o italiano e ele ficasse com o terceiro lugar. A farsa foi desmascarada e Hamilton acabou desclassificado.

Já o ex-diretor de engenharia da Renault, Pat Symonds, suspenso pela FIA por cinco anos, por ser um dos mentores do plano maquiavélico de fazer Nelsinho colidir para, com a entrada do safety car, permitir a Fernando Alonso, seu companheiro, vencer o GP de Cingapura de 2008, afirmou de novo no seu comunicado que a ideia partiu de Nelsinho Piquet.

Symonds é claro: "Nelsinho a concebeu inteiramente. Foi ele o primeiro a me apresentar o plano. Achei que estava pensando no bem do time, desconhecia sua situação contratual, não sabia que aquilo poderia ajudá-lo na renovação", contou Symonds. Disse que deveria ter refutado a ideia de imediato e não fez.

A Renault anunciou ontem de madrugada em Cingapura que seu diretor técnico, o discreto engenheiro inglês Bob Bell, substituirá Flavio Briatore como principal dirigente do time, além de continuar na condução da área técnica.

RUBINHO CHOCADO

"Estou ainda superchocado." Foi dessa forma que Rubens Barrichello comentou, ontem em Cingapura, a confirmação de que Nelsinho Piquet provocou o acidente. "Eu não pensei que fosse verdade. Sinto muito mesmo pelo Nelsinho. Para ele se reerguer não será fácil."