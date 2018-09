Nelson Barbosa defende mínimo de R$545 a bancada do PSDB

"A gente acha que 545 reais é a melhor proposta para o Brasil para este ano e faz parte da regra até 2015", disse Barbosa ao chegar para a reunião com o principal partido de oposição.

O secretário da Fazenda vai explicar o projeto de reajuste do governo e ouvir a proposta do PSDB. Os tucanos defendem um reajuste para 600 reais, embora parlamentares do partido admitam apoiar o valor de 560 reais.

Ao ser perguntado se não haveria margem para aumentar os 545 reais e chegar a um conseso, Barbosa disse que "não". O secretário ainda vai se reunir com as bancadas do também oposicionista Democratas e do aliado do governo PSB.

O projeto de reajuste do salário mínimo do governo, enviado ao Congresso na semana passada, será votado na quarta-feira.

