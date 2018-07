Nelson Jobim pede calma ao Exército para superar crise no Rio

O ministro da Defesa, Nelson Jobim, visitou nesta terça-feira, 17, o Morro da Providência e cobrou da tropa que trabalha na ocupação da comunidade que se esforce para superar a crise provocada pela morte de três jovens da favela entregues por militares a traficantes de outra favela, o Morro da Mineira. Ele pediu que os militares compreendam a "catarse" provocada pela revolta dos moradores e não revidem provocações. Veja também: Forças Armadas não estão aptas a combater a violência, diz Lula Lula se diz indignado com mortes no Morro da Mineira Exército pede desculpas a mães de jovens mortos no Rio Jobim decidirá se Exército continua operação em favela Delegado do Rio pode pedir quebra de sigilo de militares O Exército está preparado para atuar na segurança pública? Jobim se desculpou especialmente com Liliam Gonzaga, mãe de uma das vítimas, e abraçou outros familiares. "Ouvi um breve relato das torturas e mutilações sofridas pelos filhos delas", contou o ministro. Cercado por um cordão de isolamento de militares e seguranças, ele deixou o local sob gritos de "Fora Exército!" e "Assassinos". Para Jobim, não houve falta de comando no episódio e sim um "claro desvio de conduta" dos subordinados envolvidos no crime. Para o ministro, somente a satisfação dos moradores com a conclusão das obras do projeto Cimento Social, que reforma telhados e fachadas de casas, poderá superar o que classificou de "ato repudiável". O ministro indicou que o Exército cogita deixar a comunidade, mas evitou falar sobre eventual retirada. "Isso é um problema que vamos resolver depois. As obras têm de continuar", disse Jobim. Os operários ameaçam paralisar os trabalhos nesta quarta-feira, 18, se os militares permanecerem. O ministro falou a 250 homens na Companhia do Comando Militar do Leste (CML) e afirmou que os moradores, que enfrentaram militares durante um protesto na porta do CML na segunda-feira, têm razão ao exibir sua revolta diante do crime praticado pelos 11 militares presos. "Há que ter a tolerância e a compreensão de que algumas pessoas foram atingidas no reduto mais importante, que é a vida dos seus irmãos. Vocês precisam compreender com clareza que essas pessoas têm razão no extravasamento do seu ódio, da sua angústia. Vocês precisam ter a altivez que tem o Exército para compreender, aceitar e verificar que não é uma agressão pessoal, mas o transbordamento de uma angústia decorrente de uma ação praticada por um de vocês. Que foi exatamente o que aconteceu", discursou Jobim à tropa. Depois de falar à tropa no quartel, no final desta tarde, Jobim voltou à Providência, onde se reuniu com parentes das vítimas. Ele chegou por volta de 18 horas à Praça Américo Brum, local onde os jovens foram abordados, agredidos e levados pelos militares. Visivelmente tenso, Jobim foi recebido por gritos de "justiça". Ao contrário do que pediam os moradores, Jobim não anunciou a saída das tropas do morro. (Colaborou Pedro Dantas, de O Estado de S.Paulo)