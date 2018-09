Nelson Mandela está vivo e bem, diz fundação

Segundo a SABC, a Fundação Nelson Mandela negou os rumores que surgiram no Twitter.

Mandela, de 93 anos, foi o primeiro presidente negro da África do Sul e é reverenciado no país e no exterior como um símbolo de reconciliação e esperança. Ele foi hospitalizado em janeiro, após sofrer uma infecção respiratória grave.

Depois disso ele já se recuperou e atualmente está em sua cidade natal, Qunu, no Estado de Cabo Leste.

Mandela foi diagnosticado com tuberculose nos anos 1980 enquanto estava preso, e depois passou por uma cirurgia para corrigir problemas nos olhos. Em 2001, ele foi submetido a tratamento para câncer de próstata.

Ele deixou a prisão em 1990, depois de 27 anos, e tornou-se presidente após o fim do regime Apartheid.

