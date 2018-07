Nem Catedral da Sé escapou

Na Consolação, ao menos sete prédios foram pichados, incluindo um edifício da Universidade Mackenzie. Na Avenida Liberdade, a capela da Santa Cruz dos Enforcados, o prédio da Procuradoria-Geral do Município e o Largo 7 de Setembro tiveram o mesmo problema. Na Sé, nem a Catedral escapou. No Largo de São Francisco, a Faculdade de Direito e a Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado também foram pichadas. Na Paulista, várias lixeiras estavam fora do lugar e uma cabine da PM foi quebrada. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.