'Nem eficácia nem segurança são garantidas' Por ter origem biológica, a toxina botulínica tem um processo complexo de fabricação e as características do produto final variam muito entre os diferentes fabricantes. Segundo a médica Maria Matilde de Mello Spósito, responsável pelo Grupo de Bloqueios Químicos do Instituto de Reabilitação Lucy Montoro, ligado à Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, fatores como o tipo de cepa da bactéria utilizada na produção influenciam diretamente na eficácia e segurança do produto.