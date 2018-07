Nem ela resiste a Zé Mayer Lolita Rodrigues chega para "causar" em Viver a Vida, trama das 9 da Globo. Como dona Noêmia, mãe de Marcos (José Mayer), ela será sogra de Helena (Taís Araújo), daquelas que analisam a noiva. Em tom de aprovação, ela dirá ao filho que a top é bonita e "tem carne". Ao chegar para gravar sua primeira cena, Lolita foi recebida com festa no estúdio e não resistiu ao charme do galã na hora da foto.