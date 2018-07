Nem precisa ler o livro De domingo (1) a quinta (5), a mostra O Inferno de Fausto aproveita a estreia da versão do russo Aleksandr Sokurov (leia crítica na pág. 56), e exibe outros cinco títulos que retomam o mito alemão, no Reserva Cultural. Na abertura, 'Filme Demência' (1986, foto), de Carlão Reichenbach, traz a história do pacto entre um médico e Mefistófeles para o Brasil moderno. Pág. 56.