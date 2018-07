O destaque da Nenê neste ano são os carros alegóricos, todos com muitos detalhes e efeitos especiais. Oitavo lugar no carnaval do ano passado, após passagem pelo Grupo de Acesso, a Nenê pretende se firmar no Grupo Especial.

A escola da Vila Matilde, zona leste da cidade, entra no sambódromo neste ano com o enredo "Paixões Proibidas e Outros Amores".