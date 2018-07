Nenê de Vila Matilde encerra primeiro dia de desfiles em SP

No abre-alas grandioso da Nenê de Vila Matilde, a águia símbolo da escola saía de dentro da árvore Baoba, espécie nativa da África e que, segundo lendas, está ligada a criação de Moçambique, tema da agremiação. A alegoria ainda espalhou papel picado e serpentina pela avenida.

A agremiação trouxe também toda a diversidade da fauna do continente africano no quarto carro alegórico, no qual foram reproduzidas esculturas gigantes de animais como elefantes, girafas e zebras.

O último carro da Nenê de Vila Matilde chegou na dispersão com 53 minutos de desfile e com céu claro. Algumas pessoas chegaram emocionadas ao fim do desfile, mas sem deixar de cantar o samba-enredo. A escola encerrou sua apresentação depois de uma hora. "É campeão", gritavam todos.