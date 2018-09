Nenê joga bem e Denver bate Boston na primeira partida sem Carmelo Anthony

O jogo promoveu as estreias de Wilson Chandler, Danilo Gallinari e Raymond Felton no Denver. Destes, apenas Chandler teve atuação de destaque, com 16 pontos marcados.

O cestinha do time foi o ala Kevin Martin, que chegou ao double-double de 18 pontos e dez rebotes. A marca também foi alcançada por Nenê, que marcou 12 pontos e pegou dez rebotes em seus 32 minutos em quadra.

Com 17 pontos, o ala Paul Pierce foi o cestinha do Boston, enquanto o também ala Kevin Garnett marcou 14 pontos e pegou 13 rebotes.

Com o resultado, o Denver (34 vitórias e 25 derrotas) empatou com o New Orleans Hornets na quinta colocação da Conferência Oeste. O Boston (41 vitórias e 15 derrotas), por sua vez, segue na liderança da Leste.