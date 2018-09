Não houve ganhadores da faixa principal do concurso 872 da Dupla Sena, realizado nesta terça-feira, 15, em Itaperuna, no Rio.

Ninguém acertou as seis dezenas nem do primeiro nem do segundo sorteio e o prêmio ficou acumulado em R$ 2,2 milhões. Os números sorteados foram:

Primeiro sorteio: 18 - 29 - 31 - 33 - 34 - 36

Segundo sorteio: 20 - 31 - 32 - 40 - 45 - 48